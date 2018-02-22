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Украинский генерал указал на ущербность армии РФ
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Украинский генерал указал на ущербность армии России 

ИноСМИ 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Разгром российской частной военной компании «Вагнер» в Сирии продемонстрировал существенное преимущество армии США над армией России, а также принципиально различный подход к ведению военных действий и допустимым потерям.
Такое мнение «Обозревателю» высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Как пояснил генерал, «Россия с советских времен не жалеет ни сил, ни средств, ни снарядов, ни людей. А американцы действуют иначе. Они предпочитают высокоточное воздействие, наиболее эффективное и современное».
Так, по его словам, на вооружении Соединенных Штатов имеется высокоточная современная артиллерия, существенно превосходящая артиллерию российскую. Так, «можно выпустить 10 снарядов из советских средств и один снаряд с высокоточным наведением. Эффект будет в лучшем случае одинаковый, но может быть, что 10 снарядов будут иметь меньшее воздействие, чем один».
Романенко подчеркнул: в ходе операции 7 февраля силы коалиции во главе с США действовали именно так: точечно и эффективно.
Что касается потерь российской группировки, он заявил, что «это точно не 5 человек, которых назвала Россия». В этом контексте генерал напомнил о цифре, озвученной в Министерстве обороны США. По данным американского силового ведомства, потери группировки составили до 70% в живой силе и до 90% в технике. Таким образом, 7 февраля в Сирии, вероятнее всего, погибло более 300 человек — «только от России», — резюмировал он.
Как писал «Обозреватель», ранее Игорь Романенко назвал две роковые ошибки, которые допустил Кремль и ЧВК «Вагнер» во время военной операции в Сирии 7 февраля.
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