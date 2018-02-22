Минобороны России создаст «дивизию будущего»

В России появится «дивизия будущего», которой станет вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия после получения танков Т‐14 «Армата» и самоходных артиллерийских установок «Коалиция», сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ

Помимо указанной техники, военное соединение вооружат современными боевыми машинами пехоты «Курганец» и бронетранспортерами «Бумеранг». Это решение военное ведомство России приняло в конце 2017 года.

Еще в советское время в этой дивизии (Таманской. — прим. ред.) проходили обкатку новые образцы вооружения и техники. Туда отбирают лучших офицеров, ключевые должности укомплектованы контрактниками Сначала руководство Минобороны планировало распределить новейшую технику между разными войсками и частями, однако позже было решено создать «дивизию будущего», которая объединит все высокотехнологичные новинки отечественного ОПК. Помимо бронетехники дивизия получит новые беспилотные комплексы.

Он отметил, что возможности дивизии позволят оценить эффективность новой техники и вооружений российского оборонно-промышленного комплекса.