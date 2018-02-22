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Минобороны России создаст «дивизию будущего»
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Минобороны России создаст «дивизию будущего» 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В России появится «дивизия будущего», которой станет вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия после получения танков Т‐14 «Армата» и самоходных артиллерийских установок «Коалиция», сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Помимо указанной техники, военное соединение вооружат современными боевыми машинами пехоты «Курганец» и бронетранспортерами «Бумеранг». Это решение военное ведомство России приняло в конце 2017 года.
Сначала руководство Минобороны планировало распределить новейшую технику между разными войсками и частями, однако позже было решено создать «дивизию будущего», которая объединит все высокотехнологичные новинки отечественного ОПК. Помимо бронетехники дивизия получит новые беспилотные комплексы.
Еще в советское время в этой дивизии (Таманской. — прим. ред.) проходили обкатку новые образцы вооружения и техники. Туда отбирают лучших офицеров, ключевые должности укомплектованы контрактниками
— главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Он отметил, что возможности дивизии позволят оценить эффективность новой техники и вооружений российского оборонно-промышленного комплекса.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о способах увеличения производства в России на случай войны.
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