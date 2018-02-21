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США сорвали поставки украинских ракет Турции
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США запретили Украине строить ракеты для Турции, узнали СМИ 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: министерство обороны Украины
Вашингтон заблокировал украинский проект создания ракеты-носителя для Турци, сообщает "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источники в ОПК.
По информации агентства, США помешали развитию проекта два года назад, во время активной фазы переговоров Киева и Анкары по военно-техническому сотрудничеству. В частности, речь шла о совместном создании ракет, самолетов и систем защиты от высокоточного оружия.
По словам неназванного промышленника, американская сторона не хотела "неконтролируемого" усиления Турции и выступала против передачи технологий Украине.
Ранее информагентство сообщало о недовольстве США испытаниями нового ракетного комплекса "Гром-2". Источники в украинском ОПК уверены, что страны НАТО не заинтересованы в усилении Украины, а у Киева "традиционно нет политической воли" для отстаивания собственных интересов.
Это не единственный совместный проект в отрасли, запланированный Анкарой и Киевом. В октябре 2017 года президенты двух стран подписали ряд соглашений о сотрудничестве, а турецкая госкомпания ASELSAN заключила с украинским "Спецтехноэкспорт" контракт на поставку систем связи для ВСУ на 43,6 миллиона долларов.
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