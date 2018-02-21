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Раскрыты цели прибытия двух Су-57 в Сирию
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Эксперт рассказал о целях прибытия двух Су-57 в Сирию 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Главная цель Су-57, о прибытии которых в Сирию ранее сообщили СМИ, заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым. Об этом в интервью National Interest заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.
"Они могут наносить удары в ходе боевых вылетов, однако это не главная задача. Они (ВКС России) получат возможность проверить радары на самолетах других стран", — говорит эксперт.
В то же время, решение о возможном размещении Су-57 на базе в Хмеймиме вряд ли преследует политические цели, уверен Кашин. По словам эксперта, Москва сфокусируется на получении максимального объема опыта применения самолетов, которые сейчас проходят опытно-боевую эксплуатацию. После чего на основе полученных данных в конструкцию Су-57 могут быть внесены ряд изменений, заключает Кашин.
О том, что в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57, написали многие СМИ со ссылкой на социальные сети. Официального подтверждения этой информации нет.
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