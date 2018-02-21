Раскрыты цели прибытия двух Су-57 в Сирию

Эксперт рассказал о целях прибытия двух Су-57 в Сирию

Василий Кашин. "Они могут наносить удары в ходе боевых вылетов, однако это не главная задача. Они (ВКС России) получат возможность проверить радары на самолетах других стран", — говорит эксперт. Главная цель Су-57, о прибытии которых в Сирию ранее сообщили СМИ, заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым. Об этом в интервью National Interest заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

В то же время, решение о возможном размещении Су-57 на базе в Хмеймиме вряд ли преследует политические цели, уверен Кашин. По словам эксперта, Москва сфокусируется на получении максимального объема опыта применения самолетов, которые сейчас проходят опытно-боевую эксплуатацию. После чего на основе полученных данных в конструкцию Су-57 могут быть внесены ряд изменений, заключает Кашин.

О том, что в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57, написали многие СМИ со ссылкой на социальные сети. Официального подтверждения этой информации нет.