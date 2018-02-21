США заподозрили РФ в «новой опасной философии»

В Вашингтоне считают, что Москва играет на понижение «ядерного порога»

"Сегодня в дополнение к быстрорастущему ядерному арсеналу — и по разнообразию, и по количеству — Россия приняла новую опасную философию "эскалации ради деэскалации", подчеркнув тем самым желание понизить порог использования ядерного оружия", — сказал он, выступая в Вашингтоне на саммите по ядерному сдерживанию. И.о. замглавы Национального управления по ядерной безопасности США Стивен Эрхарт заявил, что Россия намерена понизить порог применения ядерного оружия, чему Соединенные Штаты должны противодействовать.

Поэтому, по словам американского чиновника, необходимо "противодействовать этой крайне опасной философии", убеждая РФ, что США применят "ядерные силы при необходимости". Это, по мнению Эрхарта, повысит "ядерный порог".

В Вашингтоне обвиняют Москву в проведении опасной политики "эскалации ради деэскалации". Это концепция была провозглашена минобороны РФ в 2003 году, однако сейчас не фигурирует в официальных документах. На пороге новой гонки вооружений?

Пентагон ранее обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

Кроме этого, министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который был внесен в конгресс администрацией США.

Как заявляют в Пентагоне, США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".

С этим, однако, не согласны другие страны. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что США вводят мировое сообщество в заблуждение, говоря, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Напротив, применение "маломощных" ядерных боезарядов существенно понизит "пороговые условия", что может привести "к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", отмечают российские дипломаты.

Свою озабоченность опубликованной стратегией обозначили в министерстве обороны КНР, выступив против раздувания угрозы китайского ядерного потенциала. Мнение о том, что новая ядерная доктрина спровоцирует гонку вооружений, высказал и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Во вторник экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен, выступая на открытии саммита в Вашингтоне, также высказал мнение, что новая ядерная доктрина США может нести реальные риски для международного сообщества и спровоцировать очередную гонку вооружений.

Впрочем, Эрхарт отказался отвечать на вопрос РИА Новости, считает ли он, что новая ядерная доктрина США открывает дверь для новой гонки вооружений. Он сослался на то, что не слышал, о чем говорили предыдущие спикеры на саммите, а его помощница предложила обратиться с данным вопросом в Белый дом.

Национальное управление по ядерной безопасности является одним из главных ведомств, занимающихся составлением стратегии США по ядерной безопасности.