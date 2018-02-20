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США предупредили Ирак о последствиях покупки С-400
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США предупредили Ирак о последствиях сделок с российской «оборонкой» 

РИА Новости 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, комментируя возможную сделку между Ираком и Россией по приобретению комплексов С-400, заявила, что Вашингтон предупреждают Багдад и другие страны о возможных последствиях в связи с принятые законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов в свою очередь сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРК С-400.
Отвечая на вопрос журналиста по поводу возможного приобретения Ираком комплексов С-400 у России, Науэрт сообщила, что США говорят со странами по всему миру, включая Ирак о CATSAA и "о возможной ответной реакции как результат".
"Мы дали ясно понять многим странам, с кем мы работали. Я не знаю, является ли эта сделка, о которой вы говорите, уже подписанной или нет", — добавила Науэрт.
Ранее Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в три миллиарда долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь заявил, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ОПК от санкций взяты с потолка.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.
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