Киев испугался российских военных

Киев: Россия создала в Крыму опасную для всего черноморского региона группировку

«За последние четыре года Россия создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет России контролировать зону Черного моря, проецировать нестабильность на восточную часть Черного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона», — сказал Петренко, передает «Интерфакс». Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве завил, что Россия создала в Крыму мощную военную группировку.

«Если в 2013 году военнослужащих России было около 12 тыс., то сейчас это число превышает 31 тыс., если танков России в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40», — отметил чиновник. По словам замминистра обороны, Россия наращивает военное присутствие в Крыму, развернув на полуострове армейский корпус.

Он также добавил, что в Крыму находятся 583 бронетранспортера и 162 артиллерийские системы.

Петренко сообщил, что количество российских военных самолетов на полуострове увеличилось с 22 до 113.

По его словам, к двум полкам морской авиации, которые входили в Черноморский флот, за четыре года добавилась смешанная авиационная дивизия с бомбардировщиками, штурмовиками и истребителями.