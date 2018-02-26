Киев испугался российских военных

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Киев: Россия создала в Крыму опасную для всего черноморского региона группировку 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве завил, что Россия создала в Крыму мощную военную группировку.
«За последние четыре года Россия создала на полуострове самодостаточную межведомственную группировку, которая способна вести операции на северо-западном стратегическом направлении. Это позволяет России контролировать зону Черного моря, проецировать нестабильность на восточную часть Черного моря, соответственно контролировать воздушное пространство и нести опасность для прибрежных территорий всего черноморского региона», — сказал Петренко, передает «Интерфакс».
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По словам замминистра обороны, Россия наращивает военное присутствие в Крыму, развернув на полуострове армейский корпус.
«Если в 2013 году военнослужащих России было около 12 тыс., то сейчас это число превышает 31 тыс., если танков России в 2013 году в Крыму не было вообще, то в этом году их уже 40», — отметил чиновник.
Он также добавил, что в Крыму находятся 583 бронетранспортера и 162 артиллерийские системы.
Петренко сообщил, что количество российских военных самолетов на полуострове увеличилось с 22 до 113.
По его словам, к двум полкам морской авиации, которые входили в Черноморский флот, за четыре года добавилась смешанная авиационная дивизия с бомбардировщиками, штурмовиками и истребителями.
Петренко уверен, что Россия «планово внедряет концепцию так называемой зоны запрета доступа к крымскому полуострову».
«Посредством комбинирования современных образцов противовоздушной обороны, противокорабельной ракетной, а также посредством перемещения с материковой части России на территорию крымского полуострова тактичных ракетных комплексов «Искандер», Россия имеет возможность контролировать любые военные платформы, которые будут находиться в Черном море, и может с высокой степенью вероятности наносить по ним существенные поражения», — заключил он.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что Крыму создана самодостаточная группировка военных сил.
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