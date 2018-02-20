Российские войска начнут глушить связь в Сирии

Российские войска начнут глушить мобильную связь в Сирии

Российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут глушить сотовую связь на территории российских баз в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Приказ о подавлении сигналов сотовой связи (2G и 3G) на базах в Хмеймиме и Тартусе был подписан начальником 8-го управления Генштаба генерал Юрием Кузнецовым . На такой шаг командование пошло после атак дронов на российские военные объекты. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», — пояснил собеседник информагентства.

Кроме того, по мнению экспертов, это позволит снизить вероятность утечек информации.

До того, как заработают глушилки, военным рекомендуют пользоваться кнопочными мобильными телефонами, добавляет РБК.

В ночь на 1 января российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали при помощи беспилотников. В нападении участвовали восемь дронов, причем в момент атаки системы РЭБ не работали, чтобы не мешать полетам авиации.

Спустя несколько дней, в ночь на 6 января, российские военные объекты в Сирии были атакованы беспилотниками, снабженными боеприпасами со взрывчаткой и поражающими элементами. Часть летательных аппаратов была уничтожена, другие удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.