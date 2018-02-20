Ещё
Российские войска начнут глушить связь в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские войска начнут глушить мобильную связь в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут глушить сотовую связь на территории российских баз в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.
Приказ о подавлении сигналов сотовой связи (2G и 3G) на базах в Хмеймиме и Тартусе был подписан начальником 8-го управления Генштаба генерал Юрием Кузнецовым. На такой шаг командование пошло после атак дронов на российские военные объекты. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», — пояснил собеседник информагентства.
Кроме того, по мнению экспертов, это позволит снизить вероятность утечек информации.
До того, как заработают глушилки, военным рекомендуют пользоваться кнопочными мобильными телефонами, добавляет РБК.
В ночь на 1 января российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали при помощи беспилотников. В нападении участвовали восемь дронов, причем в момент атаки системы РЭБ не работали, чтобы не мешать полетам авиации.
Спустя несколько дней, в ночь на 6 января, российские военные объекты в Сирии были атакованы беспилотниками, снабженными боеприпасами со взрывчаткой и поражающими элементами. Часть летательных аппаратов была уничтожена, другие удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Lenta.ru: последние новости
В США рассказали о цели наращивания мощи в Черном море Турция применила в Сирии химическое оружие Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву движется аномалия41
«Русский вопрос» поставит точку в карьере Меркель22
Зрители отреагировали замену Андреевой182
ЦБ отозвал лицензию у московского банка6
В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко222
Видео
00:00
Американская секретная ракета попала на видео
Оружие
02:43
Зюганов сообщил о провокации Грудинина
Политика
03:41
На Москву движется аномалия
Новости Москвы Погода
08:01
Зрители отреагировали замену Андреевой
Шоу-бизнес
01:35
Известную киевскую телеведущую избили в Харькове
Шоу-бизнес
00:35
Вор сбежал из суда во время оглашения приговора
Происшествия Общество
04:04
Интернет-магазин подсовывает секс-игрушки в посылки
Общество
00:15
Засняли, как Tesla Илона Маска несётся в космосе
Наука Общество
00:51
Нищая спасла прихожан от дагестанского стрелка
Происшествия Другое
03:36
В Москве убили певца Петра Гару
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение