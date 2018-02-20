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В Пентагоне рассказали о модернизации армии США
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В Пентагоне рассказали о модернизации американской армии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Public domain
Американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий, пишет National Interest со ссылкой на директора Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.
Так представитель Пентагона прокомментировал проект оборонного бюджета страны на 2019 год, предусматривающий рост расходов на оборону.
"Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии США — прим.ред.) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии", — заявил Чемберлен.
Генерал также назвал ключевые проблемы американской армии.
"Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в введении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе. Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику", — констатировал Чемберлен.
По его словам, новый проект бюджета позволит американской армии "обладать большей убойной мощью, быть гибкой и готовой отразить текущие и предстоящие угрозы".
Генерал-майор пояснил, что бюджет предусматривает борьбу с терроризмом и обеспечивает финансирование контртеррористических операций.
Он также назвал шесть основных направлений модернизации американской армии: развитие высокоточного оружия, создание боевых машин нового поколения и замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, улучшение систем связи внутри вооруженных сил, совершенствование систем ПВО и ПРО, повышение огневой мощи военнослужащих.
Чемберлен утверждает, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над ближайшими соперниками.
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