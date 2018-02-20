В Приморье испытали «Змея Горыныча»

«Змей Горыныч» в деле: эффектные кадры разминирования поля в Приморье

По легенде учений, на берегу плотное противотанковое минное поле и здесь никак не обойтись без «Горыныча». Подрывной заряд выстреливает на дальность почти 100 метров, ударная волна от него вызывает детонацию заложенных мин.

В Приморье военные инженеры провели учения с уникальной установкой разминирования УР-77, или как ее еще называют «Змей Горыныч», былинное прозвище ей дали за 2 языка пламени, которые образуются во время выстрела.

Задача бойцов состояла в том, чтобы навести переправу через реку. По легенде учений, на берегу очень плотное противотанковое минное поле и здесь никак не обойтись без «Горыныча». Подрывной заряд выстреливает на дальность почти 100 метров, ударная волна от него вызывает детонацию заложенных мин. Всего за 2-3 минуты установка проделывает проход длиной 90 и шириной 6 метров.

После того, как на берегу становится безопасно, военные провели взрывные работы льда на переправе. После того, как саперы закончили работу, в дело вступили расчеты понтонного парка.