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Суровикин может возглавить войска РФ в Сирии
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Источник: Российскую группировку в Сирии может возглавить главком ВКС 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Герой России, главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооруженных сил в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, сообщил источник в российском военном ведомстве.
По словам источника, в том случае, если Суровикин будет направлен в командировку, его обязанности на посту главкома ВКС будет временно исполнять один из заместителей, передает РИА «Новости».
В настоящее время российскими войсками в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлев, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлев также уже командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии.
Напомним, в конце ноября прошлого года Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации, возглавил Суровикин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о главкоме ВКС, который ни разу в жизни не сидел за штурвалом самолета.
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