У немецкой армии нет зимней амуниции

Чтобы противостоять действиям России в Крыму, НАТО в 2014 году создала силы быстрого реагирования, и предполагается, что с 2019 года Германия будет играть в них ведущую роль.

Но, как выяснилось, немецкий бундесвер не готов к потенциальным активным действиям, сообщает «Вельт» (Welt). У него не хватает не только танков и вертолетов, но даже зимней амуниции, которая может понадобиться, например, в случае конфликта на востоке.