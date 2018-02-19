У немецкой армии нет зимней амуниции 

Чтобы противостоять действиям России в Крыму, НАТО в 2014 году создала силы быстрого реагирования, и предполагается, что с 2019 года Германия будет играть в них ведущую роль.
Но, как выяснилось, немецкий бундесвер не готов к потенциальным активным действиям, сообщает «Вельт» (Welt). У него не хватает не только танков и вертолетов, но даже зимней амуниции, которая может понадобиться, например, в случае конфликта на востоке.
Эксперт по вопросам обороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фритц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) заявил, что подобные пробелы в снабжении недопустимы. Флориан Хан (Florian Hahn) из Христианско-социального союза (ХСС) потребовал исправить ситуацию, как того требует коалиционное соглашение.
«Отсутствие даже базового оснащения, такого как бронежилеты и зимняя амуниция, показывает, в каком жалком состоянии сегодня находится бундесвер», — добавляет эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).