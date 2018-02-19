Генштаб назвал признаки современной войны

Характер боевых действий в современной реальности очень меняется, так как высокотехнологичный противник будет проводить их одновременно на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве, рассказал начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС Россиии генерал-полковник Сергей Рудской

Как передает газета «Красная звезда», Рудской подчеркнул, что в последнее время объем задач, которые приходится решать ГОУ, вырос, так как изменился характер боевых действий.

Он отметил также, что расширился и сам спектр конфликтов, в которых могут применяться армия и флот. Кроме классических конфликтов появились точки типа войны в Сирии, где с правительством воюют иррегулярные силы. Кроме того, изменилось соотношение военных и невоенных мер, которые реализуют противники в ходе конфликтов.

«Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах — на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве», — написал Рудской.

Напомним, в августе 2017 года начальник главного оперативного управления Генштаба ВС Сергей Рудской сообщил, что за время операции в Сирии ВКС России нанесли около 90 тыс. авиаударов, нанеся террористам серьезный ущерб.