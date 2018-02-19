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Минобороны внедряет полученный в Сирии опыт
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В Минобороны рассказали о внедрении полученного в Сирии опыта 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ обобщает и внедряет опыт, полученный в Сирии, в подготовку органов военного управления, сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В настоящее время под руководством ГОУ развернута работа по обобщению опыта боевых действий, полученного в Сирии, и его внедрению в подготовку органов военного управления, войск и сил, а также в образовательный процесс военно-учебных заведений министерства обороны", — написал Рудской в статье в официальном печатном органе ВС РФ газете "Красная звезда".
Он также отметил, что проведение специальной операции по стабилизации обстановки в Сирии стало серьезной проверкой для Главного оперативного управления и для всех Вооруженных сил РФ. Кроме этого, генералы и офицеры ГОУ принимают активное участие в переговорных процессах по урегулированию конфликтов в Сирии, вносят свой вклад в реализацию миротворческих инициатив РФ.
Рудской добавил, что офицеры ГОУ составляют ядро группы боевого управления Минобороны РФ, на которая занимается анализом обстановки в Сирии и подготовке предложений руководству, а также все вопросы организации, подготовки и ведения боевых действий постоянно находятся под оперативным управлением и контролем ГОУ.
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