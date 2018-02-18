США призвали к смене стратегии в Сирии

NI призвал США к смене стратегии в Сирии

Белому дому необходимо отказаться от односторонних действий в Сирии и перейти к инклюзивной и многосторонней дипломатии, пишет National Interest.

По мнению экспертов, администрации президента США необходимо отреагировать на изменение ситуации в ближневосточном государстве и разработать новую стратегию действий.

Во-первых, издание предупреждает о двух серьезных рисках эскалации конфликта вокруг Сирии. В результате инцидента со сбитым израильским истребителем F-16 возросла угроза возможных военных действий между Израилем и его соседями, в частности, Сирией и Ираном. Другим очагом обострения является северо-запад Сирии, где турецкие военные проводят операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. В данной ситуации, как пишет NI, растет угроза прямого военного столкновения турецких и американских сил в связи с тем, что США активно поддерживают курдские формирования.

Во-вторых, National Interest предлагает американским властям признать два значительных факта — поражение террористической группировки "Исламское государство" * и победу правительственных сил в гражданской войне при поддержке России и Ирана.

В этих условиях, как отмечает издание, администрации Дональда Трампа необходимо сделать то, что она еще никогда не делала, — отказаться от попытки взять ситуацию под контроль за счет собственных усилий и союзников и перейти к инклюзивной и многосторонней дипломатии для снижения риска эскалации ситуации в Сирии. В частности, США необходимо оказать давление на Израиль с целью изменения его политики в Сирии. При этом NI сетует, что на сегодняшний день большую часть дипломатических усилий по сирийскому урегулированию предпринимают Россия, Турция и Иран, а не США. Связано это, как подчеркивают эксперты, с тем, что Москва и Тегеран не заинтересованы в бесконечном конфликте в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.