Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС*. Это было сделано в ответ на ранение четырех израильских солдат при взрыве самодельной бомбы, сообщается на сайте Минобороны страны.

Пилоты атаковали шесть целей: нелегальный туннель, ведущий на территорию Израиля, военные комплексы и объекты по производству оружия, принадлежащие ХАМАСу

«ХАМАС несет ответственность за событие и его последствия, а также за все происходящее в секторе Газа и за его пределами над и под землей», — говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее 17 февраля четверо израильских солдат пострадали при подрыве фугаса у границы с сектором Газа. В ответ танк Израиля уже сделал залп по наблюдательному посту в регионе. Кроме того, военные зафиксировали запуск ракеты с палестинской территории, передает ТАСС

ХАМАС* — запрещена в РФ.