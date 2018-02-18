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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа
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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС*. Это было сделано в ответ на ранение четырех израильских солдат при взрыве самодельной бомбы, сообщается на сайте Минобороны страны.
Пилоты атаковали шесть целей: нелегальный туннель, ведущий на территорию Израиля, военные комплексы и объекты по производству оружия, принадлежащие ХАМАСу.
«ХАМАС несет ответственность за событие и его последствия, а также за все происходящее в секторе Газа и за его пределами над и под землей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее 17 февраля четверо израильских солдат пострадали при подрыве фугаса у границы с сектором Газа. В ответ танк Израиля уже сделал залп по наблюдательному посту в регионе. Кроме того, военные зафиксировали запуск ракеты с палестинской территории, передает ТАСС.
ХАМАС* — запрещена в РФ.
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