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Что происходит с кораблями Украины в Крыму
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В Госдуме рассказали подробности о кораблях ВМС Украины в Севастополе 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Корабли ВМС Украины в Севастополе стоят под "шлюпочным" шлагом и охраняются военнослужащими Черноморского флота России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
"Украинские корабли в Крыму не числятся российскими боевыми единицами. Вся флотилия украинских национальных ВМС стоит у российских причалов согласно международным правилам захода судна в иностранный порт, когда на флагштоке поднят "шлюпочный" флаг страны пребывания (Россия —ред). Кроме того, украинские корабли охраняет вахта, в море они не выходят", — сказал Белик.
При этом он напомнил, что некоторые суда были сознательно повреждены своими же экипажами в 2014 году.
Как заявил в четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. По его словам, "Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".
Ранее экс-командующий (в 2014-2016 годах) ВМС Украины Сергей Гайдук заявлял в эфире телеканала "112 Украина", что в 2014 году Киеву передали 35 боевых кораблей и судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолета и вертолета, дислоцированных в Крыму. В то же время на полуострове по-прежнему остаются 11 боевых кораблей и катеров, шесть судов и катеров обеспечения.
В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.
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