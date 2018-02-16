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Над Донбассом замечен беспилотник США
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США выдвинули обвинения против россиян
США выдвинули обвинения против россиян

Над Донбассом замечен американский беспилотник 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk провел разведывательную миссию на востоке Украины и приблизился к российской границе. Об этом сообщает ресурс MilRadar, отслеживающий перемещение военной авиации.
На карте, опубликованной в Twitter, видно, как Global Hawk проходит над зоной конфликта в Донбассе в направляется в сторону Ростовской области.
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С начала года американские самолеты-разведчики неоднократно появлялись около западной границы России. На прошлой неделе Boeing RC-135W, дислоцированный на британской базе Милденхолл, выполнял миссию в Прибалтике. Он облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.
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