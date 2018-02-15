Российские крылатые ракеты встревожили США 

США обеспокоены новыми крылатыми ракетами, разработанными в России, заяваила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в сенате. Текст выступления доступен на сайте комитета по вооруженным силам.

"Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше", — заявила Робинсон, отметив также, что такие системы несут для Северной Америки "нарастающую угрозу".

Робинсон отметила, что российские военные проводят военные учения, в ходе которых "отрабатывают конфликт с американскими войсками". Она также указала на то, что Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки. По словам генерала, модернизированный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы.