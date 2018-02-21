СМИ: США теряют поддержку курдов в борьбе против ИГ из-за Африна

В течение нескольких недель тысячи курдов из «Сирийских демократических сил» (SDF) отправились на защиту Африна от Турции.

В восточной и северной Сирии в SDF входит около 50 тыс. человек. Из-за перехода курдов в Африн арабам из SDF и американцам пришлось в основном приостановить зачистку территорий от ИГ, перейти к обороне и активизировать авиацию США, пишет NYT.

Напомним, Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Африне против курдов, которых считает террористами.