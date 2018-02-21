США теряют поддержку курдов в борьбе против ИГ

Все больше курдов предпочитают сражаться против Турции в сирийском Африне, чем участвовать в операциях возглавляемой США коалиции против террористической организации «Исламское государство», сообщают чиновники США.
Высокопоставленные чиновники Белого дома и американские командиры «с возрастающим беспокойством наблюдают», как курды прекращают воевать против ИГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
В течение нескольких недель тысячи курдов из «Сирийских демократических сил» (SDF) отправились на защиту Африна от Турции.
В восточной и северной Сирии в SDF входит около 50 тыс. человек. Из-за перехода курдов в Африн арабам из SDF и американцам пришлось в основном приостановить зачистку территорий от ИГ, перейти к обороне и активизировать авиацию США, пишет NYT.
Напомним, Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» в Африне против курдов, которых считает террористами.