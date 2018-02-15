В Киеве назвали преимущество России

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Турчинов объяснил, почему Украина не может объявить войну России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну России, потому что у РФ есть ядерное оружие.
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Соответствующее заявление он сделал в ходе допроса в суде Киева по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
"У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство", — заявил Турчинов, отвечая на вопрос защиты Януковича, почему новые власти Украины в 2014 году не объявили войну РФ после воссоединения России с Крымом.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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