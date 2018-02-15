Минобороны запретило смартфоны в армии

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Минобороны запретило использование смартфонов военными в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В ряде подразделений и учреждений, которые имеют отношение к операции в Сирии, уже давно действует запрет на использование смартфонов, сообщил источник в Минобороны России.
По словам источника РИА «Новости», обсуждается такой же запрет для других подразделений. Запрет касается и государственных гражданских служащих Минобороны.
Источник напомнил, что в «обычных воинских частях» даже рядовому составу можно использовать мобильные телефоны (не смартфоны) «в специально установленное время и в специально выделенных местах для звонков родственникам и девушкам». Будущие ограничения данного регламента не касаются, уточнил он.
Накануне СМИ сообщали, что Минобороны может запретить использование смартфонов российскими военными уже с 1 марта 2018 года.
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