Минобороны запретило смартфоны в армии

Минобороны запретило использование смартфонов военными в Сирии

В ряде подразделений и учреждений, которые имеют отношение к операции в Сирии, уже давно действует запрет на использование смартфонов, сообщил источник в Минобороны России

По словам источника РИА «Новости», обсуждается такой же запрет для других подразделений. Запрет касается и государственных гражданских служащих Минобороны.

Источник напомнил, что в «обычных воинских частях» даже рядовому составу можно использовать мобильные телефоны (не смартфоны) «в специально установленное время и в специально выделенных местах для звонков родственникам и девушкам». Будущие ограничения данного регламента не касаются, уточнил он.

Накануне СМИ сообщали, что Минобороны может запретить использование смартфонов российскими военными уже с 1 марта 2018 года.