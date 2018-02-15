В РФ разрабатывают скоростной вертолет

Концепция российского скоростного вертолета будет представлена осенью

Военные представят концепцию скоростного вертолета осенью текущего года, а его первый полет состоится после 2025 года.

«Мы ориентируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Все зависит от выбранной концепции, от требований, сложности и так далее», — подчеркнул Богинский. По словам Богинского, работы идут по контракту, который был подписан на форуме «Армия-2017».

Он отметил, что в данный момент идет соревнование двух конструкторских спор, которые доказывают преимущество той или иной схемы вертолета.

Отметим, что подобные разработки ведутся в том числе и в США, где фирма Sikorsky создала разведывательный скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Максимальная скорость — порядка 444 километров в час.

В России в рамках программы создания скоростного вертолета на базе Ми-24 создана летающая лаборатория, в том числе для испытаний новых лопастей несущего винта. Кроме того, для вертолета ведется создание модернизированного двигателя ВК-2500М, который создается АО «ОДК-Климов».

Ранее сообщалось, что скоростной вертолет будет создаваться с нуля, а не на базе Ми-24 и будет развивать скорость более 400 км/ч.