В РФ разрабатывают скоростной вертолет

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Концепция российского скоростного вертолета будет представлена осенью 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные представят концепцию скоростного вертолета осенью текущего года, а его первый полет состоится после 2025 года.
Холдинг «ВертолетыРоссии» в ноябре текущего года представит Минобороны РФ концепцию сверхскоростного боевого вертолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
По словам Богинского, работы идут по контракту, который был подписан на форуме «Армия-2017».
«Мы ориентируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Все зависит от выбранной концепции, от требований, сложности и так далее», — подчеркнул Богинский.
Он отметил, что в данный момент идет соревнование двух конструкторских спор, которые доказывают преимущество той или иной схемы вертолета.
В России существуют два основных производителя вертолетов — Московский Вертолетный Завод им. М. Л. Миля и АО «Камов», которые входят в холдинг «Вертолеты России». Основное различие в подходе к строительству вертолетов относится к их схеме — соосной у вертолетов «Ка» и обучной у завода им. Миля.
Отметим, что подобные разработки ведутся в том числе и в США, где фирма Sikorsky создала разведывательный скоростной вертолет S-97 Raider, построенный по соосной схеме. Максимальная скорость — порядка 444 километров в час.
В России в рамках программы создания скоростного вертолета на базе Ми-24 создана летающая лаборатория, в том числе для испытаний новых лопастей несущего винта. Кроме того, для вертолета ведется создание модернизированного двигателя ВК-2500М, который создается АО «ОДК-Климов».
Ранее сообщалось, что скоростной вертолет будет создаваться с нуля, а не на базе Ми-24 и будет развивать скорость более 400 км/ч.
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