В Бундесвере признали дефицит боеспособных танков

Армии ФРГ не хватает боеспособных танков для выполнения задач в рамках проекта НАТО по созданию специальной передовой группы Сил быстрого реагирования («Острие копья»), сообщили немецкие СМИ со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны Германии.

Как пишет издание Die Welt, на настоящий момент в 9-й танковой бригаде, размещенной в городе Мунстер, которая будет задействована в усилиях НАТО, на ходу только девять из 44 танков типа Leopard 2 и три из 14 гусеничных бронемашин пехоты Marder, передает ТАСС

Причиной такого положения вещей издание называет нехватку запчастей и огромные затраты на техобслуживание.

По планам НАТО, специальная передовая группа Сил быстрого реагирования должна разворачиваться в любой точке планеты в течение двух дней.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за высокой стоимости технической системы «Пехотинец будущего» только 5% немецких солдат можно обеспечить новой экипировкой.