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«Кызыл» помешал британскому военному кораблю
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Корабль НАТО «подрезал» российское судно 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Royal Navy
Военный корабль Военно-морских сил Великобритании «подрезал» грузовое судно российского ВМФ, сообщает Daily Star.
>> Корабли НАТО вошли в Чёрное море
По информации таблоида, инцидент произошел у северных берегов Турции, где в это время проходили учения патруля НАТО.
Британский многоцелевой исследовательский корабль «Энтерпрайз» якобы пересек путь судна «Кызыл-60», которое входит в состав Черноморского флота России и используется военными для транспортировки грузов. По данным издания, расстояние, разделявшее корабли в момент происшествия, составляло лишь «несколько метров».
Отмечается, что «Энтерпрайз» направлялся из Черного моря в Средиземное, а «Кызыл-60» возвращался в Россию из сирийского Тартуса, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
В конце января депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что НАТО ведет политику поддержания напряженности с Россией в черноморском регионе. Так он отреагировал на заход двух кораблей Североатлантического альянса в акваторию Черного моря.
 Ещё 5 источников 
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