«Кызыл» помешал британскому военному кораблю

Корабль НАТО «подрезал» российское судно

Военный корабль Военно-морских сил Великобритании «подрезал» грузовое судно российского ВМФ, сообщает Daily Star

По информации таблоида, инцидент произошел у северных берегов Турции, где в это время проходили учения патруля НАТО.

Британский многоцелевой исследовательский корабль «Энтерпрайз» якобы пересек путь судна «Кызыл-60», которое входит в состав Черноморского флота России и используется военными для транспортировки грузов. По данным издания, расстояние, разделявшее корабли в момент происшествия, составляло лишь «несколько метров».

Отмечается, что «Энтерпрайз» направлялся из Черного моря в Средиземное, а «Кызыл-60» возвращался в Россию из сирийского Тартуса, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.