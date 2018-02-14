Иностранцы восхитились «дешевым и смертельным» Т-90М

Иностранцы восхитились «дешевым и смертельным» танком Т-90М

В иноязычных СМИ появились публикации, посвященная новому российскому танку Т-90М ("Прорыв-3"). Эта техника оценивается очень высоко.

Как пишет Strategic Culture Foundation, Т-90М появится в арсенале российской армии в 2018 году и со временем должен заменить Т-90 и Т-90А. В публикации отмечается, что минимум один танковый батальон будет переоснащен новыми Т-90М в течение нескольких месяцев. Что немаловажно: при перевооружении будет учтен опыт войны в Сирии.

T-90M вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, которая способна вести огонь обычными артиллерийскими снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами на расстоянии до 4-5 километров. При этом с помощью ракет можно сбивать вертолеты на небольшой высоте. Танк может стрелять во время движения. Также на вооружение Т-90М имеются пулеметы НСВТ (12,7 миллиметра) и ПКТ (7,62 миллиметра). А дистанционное управление позволяет вести пулеметный огонь из машины, не подставляясь под пули и осколки.

Благодаря системе управления огнем "Калина", цель может быть идентифицирована на расстоянии 5000 метров и на высоте 7500 метров.

Экипаж танка состоит из трех человек. Боевой вес машины — 50 тонн. При этом Т-90М может развивать скорость до 60 километров в час.

T-90M обладает довольно высоким уровнем живучести в боевых условиях. Это достигается, в частности, благодаря использованию комплексов динамической защиты "Реликт" и оптико-электронного противодействия "Штора". В совокупности эти системы надежно прикрывают танк и от кумулятивных гранат, и от управляемых ракет. Кроме того, имеется возможность на расстоянии активировать мины электромагнитным импульсом. В добавок ко всему танк защищен превосходной многослойной броней.