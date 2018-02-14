У суперавианосца США возникли проблемы

"Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем — самый большой вызов для CVN-78", — говорится в заключении экспертов.

Эти системы не являются высокотехнологичными, однако если их работа не будет налажена, под угрозой окажется способность судов выполнять базовые функции. При таком сценарии суда окажутся непригодными для выполнения боевых задач — например, для участия в антитеррористических операциях.