США обвинили Россию в нарушении резолюции ООН

Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции Совбеза ООН

"Режим (президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве Тегеране , должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении", — говорится в заявлении Белого дома.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По данным российской стороны, несмотря на резолюцию, боевики в Восточной Гуте продолжают обстрелы.

Также в администрации США осудили "военное наступление, которое режим Асада при поддержке России и Ирана проводит против людей в Восточной Гуте" и обвинили власти Сирии и Россию в "убийстве невиновных гражданских лиц", а также во "лжи и неизбирательной силе".