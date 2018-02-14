Украина хочет поэкспериментировать с МиГ-29

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» призвала украинских коллег не делать из истребителя МиГ-29 штурмовик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Львовского авиационно-ремонтного завода модернизировать советские МиГ-29 для «штурмовых задач». По данным «Деловой столицы», инженеры львовского предприятия «имеют солидный опыт» модернизации и капитального ремонта МиГ-29: в 2006 году они модернизировали истребитель, теперь в новой версии его применяет не только украинская армия, но и ВВС Азербайджана.

Однако в корпорации «МиГ» идею переделки МиГ-29 в штурмовик не оценили. Представители корпорации отметили, что все ведущие авиастроительные компании сейчас работают над максимальной многофункциональностью, но Украина выбрала «альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик».

«Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью», — заявили в российской корпорации.

Представители «МиГ» также отметили, что пытаться продлить ресурсы самолетов на 20-40 лет, как планируют на Украине, небезопасно: старая конструкторская документация, «возможно, полученная незаконным путем», не учитывает десятки лет эксплуатации МиГ-29.