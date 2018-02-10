Ещё
В США сняли перевозку гигантской «ядерной ракеты»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец снял на видео перевозку гигантской «ядерной ракеты» рядом с «Зоной 51» в США 

ТК «Звезда» 5 часов назад
За три дня ролик набрал почти 900 000 просмотров. Пользователи спорят о природе запечатленной на видео огромной «ядерной ракеты».
В Сети становится популярным видео, снятое в американском штате Невада. На ролике запечатлен полицейский кортеж, сопровождающий грузовик с огромным предметом, который похож на ракету с ядерной боеголовкой.
Видео было снято очевидцем на шоссе Sore Finger Road, которое пролегает через пустыню и известно своей низкой загруженностью. По мнению автора записи, эта дорога, которой мало пользуются, была выбрана для перевозки огромного пугающего предмета специально.
«Это ядерная ракета? Мы катались возле Sore Finger Road, и я снял видео, что ядерную ракету везут в направлении Зоны 51», — сказано в описании к видео.
Автора смутило, что перевозящий «ужасающую ядерную ракету» кортеж двигался в сторону так называемой «Зоны 51» — закрытой военной базы в штате Невада. По слухам, на этом объекте проводятся различные таинственные эксперименты. Секретная «Зона 51» связана с многочисленными теориями заговора. В массовой американской культуре эта база также связана с изучением НЛО.
Официальной информации по поводу таинственного кортежа и огромного ракетообразного объекта на данный момент нет. Некоторые пользователи сомневаются, что предмет является ракетой, другие предполагают, что видео само по себе может быть мистификацией.
ТК «Звезда»: последние новости
Американский ветеран не сдержал слез, говоря о героически погибшем пилоте Су-25 Мой дед меня не поймет – в ВСУ раскритиковали приветствие «Слава Украине» Пилот сбитого в Сирии Су-25 держал самолет в воздухе до последнего — Минобороны
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль попросил у России помощи1131
Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз39
Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка3
Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео51
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии57
Видео
01:34
По улицам города на Урале бегает дикая рысь
Общество
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:54
США прокомментировали разрушение моста в Сирии
Ближний Восток В мире
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:54
Названо количество погибших при крушении вертолета в Сирии
Происшествия Армия
02:16
«Соблазн был»: в Киеве объяснили нежелание воевать за Крым
Украина В мире
00:41
Хирурги сочли новый облик Родченкова фейком
В мире
00:47
Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
В мире
01:55
Европу пугают новой «военной игрушкой» Путина
Армия
00:17
Сирия подбила несколько самолетов израильских ВВС
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение