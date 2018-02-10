В США сняли перевозку гигантской «ядерной ракеты»

Очевидец снял на видео перевозку гигантской «ядерной ракеты» рядом с «Зоной 51» в США

За три дня ролик набрал почти 900 000 просмотров. Пользователи спорят о природе запечатленной на видео огромной «ядерной ракеты».

В Сети становится популярным видео, снятое в американском штате Невада. На ролике запечатлен полицейский кортеж, сопровождающий грузовик с огромным предметом, который похож на ракету с ядерной боеголовкой.

«Это ядерная ракета? Мы катались возле Sore Finger Road, и я снял видео, что ядерную ракету везут в направлении Зоны 51», — сказано в описании к видео. Видео было снято очевидцем на шоссе Sore Finger Road, которое пролегает через пустыню и известно своей низкой загруженностью. По мнению автора записи, эта дорога, которой мало пользуются, была выбрана для перевозки огромного пугающего предмета специально.

Автора смутило, что перевозящий «ужасающую ядерную ракету» кортеж двигался в сторону так называемой «Зоны 51» — закрытой военной базы в штате Невада. По слухам, на этом объекте проводятся различные таинственные эксперименты. Секретная «Зона 51» связана с многочисленными теориями заговора. В массовой американской культуре эта база также связана с изучением НЛО.

Официальной информации по поводу таинственного кортежа и огромного ракетообразного объекта на данный момент нет. Некоторые пользователи сомневаются, что предмет является ракетой, другие предполагают, что видео само по себе может быть мистификацией.