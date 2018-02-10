Сирийские ПВО атаковали израильскую авиацию

Системы ПВО армии Сирии атаковали израильские военные самолеты, которые залетели в воздушное пространство страны. Было выпущено несколько ракет.

Позднее стало известно, что израильский военный самолет упал на севере Израиля, экипаж катапультировался. Об этом РИА Новости сообщила сотрудница армейской пресс-службы. Крушение потерпел истребитель F-16, который участвовал в налете на территории Сирии.

Израильские военные самолеты были атакованы после того, как Израиль направил авиацию на уничтожение «иранских целей» на территории САР.

Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Израиля с территории Сирии.