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Сирийские ПВО атаковали израильскую авиацию
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Сирийские ПВО атаковали израильскую авиацию 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: Reuters
Системы ПВО армии Сирии атаковали израильские военные самолеты, которые залетели в воздушное пространство страны. Было выпущено несколько ракет.
Позднее стало известно, что израильский военный самолет упал на севере Израиля, экипаж катапультировался. Об этом РИА Новости сообщила сотрудница армейской пресс-службы. Крушение потерпел истребитель F-16, который участвовал в налете на территории Сирии.
Израильские военные самолеты были атакованы после того, как Израиль направил авиацию на уничтожение «иранских целей» на территории САР.
Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Израиля с территории Сирии.
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