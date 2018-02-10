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Сирия подбила несколько самолетов израильских ВВС
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Сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС 

РИА Новости 5 часов назад
Самолеты Израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов, сообщает сирийские национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
"Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав один из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов", — приводит агентство слова источника.
Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии.
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