Ещё
Названы вероятные сценарии войны с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости / Павел Львов
Применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.
По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.
В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.
"Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений", — говорится в разделе "Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника" научно-методического труда МЧС России.
По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.
Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.
РИА Новости: последние новости
Китай принял на вооружение новый истребитель пятого поколения J-20 Египетские военные начали антитеррористическую операцию на Синае СМИ сообщили о планах США увеличить число военных в Азии из-за "угрозы" КНР
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США прокомментировали разрушение моста в Сирии260
В ЕС нашли способ обойти санкции против РФ226
Водитель нарочно переехал поскользнувшегося пешехода348
Сирийские ПВО атаковали израильскую авиацию19
Поклонники переживают за Александра Малинина19
Видео
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:45
Никто ничего не понимает: новый обвал в США
Рынки Статьи
00:33
Задержаны причастные к убийству комбата ДНР Гиви
Происшествия
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
02:24
ВВС Китая получили истребитель пятого поколения J-20
Армия Азия
05:35
Как разделили наследство Задорнова
Шоу-бизнес
02:11
Путин: политика санкций скоро надоест ее инициаторам
Политика
06:10
Американские самолеты разбомбили ракету Маска
Наука и техника
01:50
Умер Дмитрий Бузылев
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение