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Пентагон задумался о наращивании военного присутствия в Азии
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Пентагон задумался о наращивании военного присутствия в Азии из-за Китая 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Chris Williamson/U.S. Navy/ ZUMAPRESS/Global Look Press
США могут усилить военное присутствие в Восточной Азии из-за растущего влияния Китая, пишут СМИ.
Как сообщают военные, Пентагон рассматривает несколько планов ответа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
В частности, в Азию могут быть направлены экспедиционные отряды морской пехоты (MEU), предназначенные для быстрого реагирования. В них насчитывается около 2 тыс. военных. Обычно группы остаются в море до семи месяцев на десантных кораблях, которые по сути, являются небольшими авианосцами. У таких отрядов есть самолеты, вертолеты, танки, минометы и другое оружие.
Такие подразделения использовались США на Ближнем Востоке. В Азии они могут заниматься патрулированием и участвовать в учениях вместе с региональными союзниками США.
WSJ указывает, что подобные планы соответствуют новой оборонной стратегии США.
По данным WSJ, сейчас 50 тыс. американских военных (в том числе 18 тыс. морпехов) находятся в Японии, еще почти 30 тыс. — в Южной Корее, примерно 7 тыс. — на острове Гуам.
В декабре США в новой стратегии нацбезопасности назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами».
В январе Пентагон включил угрозу со стороны России и Китая в новую оборонную стратегию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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