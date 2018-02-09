Пентагон задумался о наращивании военного присутствия в Азии из-за Китая

США могут усилить военное присутствие в Восточной Азии из-за растущего влияния Китая, пишут СМИ.

В частности, в Азию могут быть направлены экспедиционные отряды морской пехоты (MEU), предназначенные для быстрого реагирования. В них насчитывается около 2 тыс. военных. Обычно группы остаются в море до семи месяцев на десантных кораблях, которые по сути, являются небольшими авианосцами. У таких отрядов есть самолеты, вертолеты, танки, минометы и другое оружие.

Такие подразделения использовались США на Ближнем Востоке. В Азии они могут заниматься патрулированием и участвовать в учениях вместе с региональными союзниками США.

WSJ указывает, что подобные планы соответствуют новой оборонной стратегии США.

По данным WSJ, сейчас 50 тыс. американских военных (в том числе 18 тыс. морпехов) находятся в Японии, еще почти 30 тыс. — в Южной Корее, примерно 7 тыс. — на острове Гуам.

В декабре США в новой стратегии нацбезопасности назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами».

В январе Пентагон включил угрозу со стороны России и Китая в новую оборонную стратегию.