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Появились данные о гибели россиян при авиаударе США в Сирии
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Появились данные о том, что под авиаудар США в Сирии попали россияне 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
«Оборонительный» авиаудар США в Сирии был нанесен по подразделениям российской частной военной компании, среди бойцов есть погибшие, заявил ориенталист, автор газеты ВЗГЛЯД Игорь Димитриев со ссылкой на свои данные.
«Удар нанесли по бойцам ЧВК «Вагнера». Две сотни успешно атаковали штаб курдов и считали, что американцы не решатся вмешиваться. Судя по всему инвестор вагнеровцев получил от сирийского правительства разрешение на добычу нефти в этом районе. А эту территорию у ИГИЛ* взяли курды, с помощью американцев взяли почти без боя. Их решили взять на слабо», — написал Димитриев в Facebook.
>> Коалиция США нанесла удар по войскам Асада
По его словам, погибло от 15 до 25 человек, 50 ранено.
«Участвовало ли племенное ополчение, неизвестно. Говорят, вопрос можно было бы решить, если б на вооружении ЧВК стояли ПЗРК, то амеры (коалиция во главе с США, — прим. ВЗГЛЯД) не сунулись. Теперь отношения с курдами крайне напряженные. Холодок превратился в прямые боестолкновения», — добавил Димитриев.
Накануне телеканал ABC со ссылкой на источник в американском правительстве сообщал, что в результате ударов коалиции во главе с США погибли около 100 подконтрольных Дамаску военных. В Минобороны заявили, что инцидент произошел по причине не согласованных с Россией разведывательно-поисковых действий ополченцев.
Согласно имеющейся и косвенно подтверждаемой информации, в Сирии наряду с российскими военными неофициально действует частная военная кампания, известная в СМИ как ЧВК «Вагнера», состоящая из граждан России и Ближнего Зарубежья.
ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация
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