В украинской армии резко участились самоубийства

В украинской армии резко возросло число самоубийств

Количество самоубийств в вооруженных силах Украины резко возросло, за январь покончили с собой 11 военнослужащих, сообщают украинские СМИ.

В январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих, половина из них совершили самоубийства. Пять суицидов произошло в зоне конфликта на Донбассе. С собой покончили три офицера и восемь контрактников. Шесть из 11 человек совершили суицид, находясь на службе.

Из-за небрежного обращения с оружием погибли трое военных (двое на Донбассе). Один боец погиб в ДТП. Семь человек обозначены как погибшие от несчастного случая. «Под эту категорию могут попадать, к примеру, смерти из-за алкоголя. В Минобороны решили не раскрывать истинные причины гибели этих бойцов», — пишет «112 Украина», ссылаясь на служебные данные.

В сравнении с январем 2017 года рост самоубийств в ВСУ составил 47%. При этом в январе 2018 года было предупреждено шесть попыток самоубийств военнослужащих.

«С целью выполнения требований врио первого заместителя начальника Генштаба ВСУ от 1 февраля об обеспечении надлежащего уровня организации работы с целью недопущения гибели личного состава по причинам, не связанным с выполнением заданий по предназначению, а также предупреждения суицидальных проявлений среди личного состава, довожу к сведению список совершенных случаев и событий, что свидетельствует о невозможности достижения позитивных результатов в этом направлении», — говорится в служебных документах.

Приводятся данные и о потерях ВСУ в конфликте на Донбассе — около 11 тыс. бойцов, из которых почти 2,5 тыс. погибли.

В понедельник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что небоевые потери украинских ВС огромны, однако не упоминал о возросшем числе самоубийств. «У нас около 10 тыс. санитарных и бесповоротных небоевых потерь. ДТП, пьянство, неосторожное обращение с оружием и так далее. Кричащий случай — выпил, и почему-то ему стукнуло в голову в палатке, где спали 13 человек, кинуть гранату в буржуйку. 13 человек — одни убиты, другие бесповоротно искалечены», — сказал Матиос.

По его словам, около трех тыс. из 10 тыс. человек — погибшие.