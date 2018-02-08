В Москве и Воронеже прощаются с летчиком Филиповым

«Испытываю гордость за страну»: в Воронеже прощаются с летчиком Филиповым

Церемония прощания с пилотом сбитого в Сирии Су-25 Романом Филиповым состоялась на подмосковном аэродроме Чкаловский в четверг, 8 февраля, траурное мероприятие посетил министр обороны России Сергей Шойгу . Видео с церемонии опубликовано на ruptly.tv.

После завершения церемонии гроб с телом майора внесли в самолет Ил-76 под звуки военного марша. Филипов будет похоронен в своем родном городе Воронеже.

"Я пришел проститься с человеком, с Героем России. Сам я бывший командир воинской части. Сейчас на пенсии. Печально, с одной стороны, человек погиб, а с другой стороны, испытываешь гордость за нашу страну. Только люди из нашей страны способны на такие подвиги", — сказал Цигулев. Майор в отставке Александр Цигулев к 10 часам пришел к месту прощания с погибшим в бою в Сирии летчиком Романом Филиповым. Он только что вступил на территорию Дома офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа, где проходит панихида.

Стоящий за ним рабочий Вадим Проскуряков ждет своей очереди с 11 утра.

"Пришел проститься с настоящим героем, который доказал это своим поступком. Это настоящий подвиг", — сказал Проскуряков.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.