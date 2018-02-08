Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии летчиком

Руководство МО РФ простилось с героически погибшим в Сирии летчиком Филиповым

«Мы провожаем в последний путь гвардии майора, Героя России Филипова Романа Николаевича. Провожаем с воинскими почестями, провожаем с участием друзей, боевых товарищей, сослуживцев, министра обороны РФ и его заместителей», — сказал замминистра обороны РФ Николай Панков. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии оборонного ведомства простились с героически погибшим в Сирии пилотом Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего самолет Ил-76 с телом летчика вылетел в Воронеж.

«Его имя навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников. И мне кажется, Роману Николаевичу принципиально важно знать, что его семья — жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье», — продолжил он. По его словам, Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, и «принес себя в жертву в борьбе с врагом, поставив себя в первый ряд лучших защитников Отечества».

Как сказал Панков, это не просто слова, а абсолютно принципиальная позиция Минобороны РФ.

«Им восхищаются сотни тысяч людей. О чем красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова. Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас», — подчеркнул Михайлов. Экс-главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов отметил, что подвиг летчика буквально потряс людей в России и за ее пределами.

После траурного митинга под звуки военного марша, в сопровождении почетного караула, гроб с телом Филипова внесли в самолет.

Ранее сообщалось, что церемония погребения героически погибшего в неравной схватке с террористами майора состоится 8 февраля в родном городе Воронеже.

Истребитель Су-25, которым управлял Филипов, был сбит из ПЗРК в небе над сирийским Идлибом 3 февраля. Пилот приземлился после катапультирования в районе Телль-Дебес и вступил в неравный бой с террористами. Будучи раненым, когда боевики подошли ближе, российский военный подорвал себя гранатой. Филипов был посмертно представлен к званию Героя России 5 февраля.