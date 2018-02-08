В Швейцарии исчезли документы об антисоветской армии

В Швейцарии исчезли секретные документы об антисоветской армии

Засекреченные документы о деятельности так называемой «тайной армии», в 1950-е годы созданной в Швейцарии на случай войны с СССР, исчезли. Их пропажа пока не получила объяснения, поиски продолжаются.

Официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Лоренц Фришкнехт заявил ТАСС , что подготовленный более четверти века назад властями доклад о «тайной армии» («Доклад Корню») обнаружен, но пока не найдены дополнения к нему.

Копия «Доклада Корню», пропавшая в 1991 году, несколько дней назад была найдена в Федеральном архиве Швейцарии. Местонахождение папок и досье, которые следователь Корню перечислил в отчете как часть следственных документов, остается неизвестным, их поиски продолжаются.

«Тайная армия P-26» была создана в Швейцарии при помощи иностранных спецслужб для организации партизанского сопротивления на случай захвата страны войсками стран Варшавского договора. К ее созданию были привлечены около 400 швейцарских граждан, прошедших спецподготовку; были оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием.

В «докладе Корню» речь идет об отношениях «армии» с зарубежными структурами. Документ, засекреченный до 2041 года, сейчас на месте, а 20 папок и 7 скоросшивателей с протоколами допросов свидетелей и списками «солдат» исчезли. Президент Швейцарского исторического общества предположил, что они были либо похищены, либо уничтожены.