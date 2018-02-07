В ВСУ раскритиковали приветствие «Слава Украине»

«Мой дед меня не поймет»: военнослужащие ВСУ о приветствии «Слава Украине»

"Мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине — Героям слава" — мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии — не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают", — говорит Юрий, проходящий службу на востоке Украины. Украинские военнослужащие раскритиковали инициативу правительства в Киеве об изменении воинского приветствия со "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине". Их реакцию приводит издание Страна.ua.

"У нас не УПА*, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет — он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия — это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту", — возмущается сержант Владимир.

"Вполне нормальное предложение, давно нужно было поменять старое советское приветствие. Вообще-то, "Слава Украине — Героям слава" давно употребляется на передке, как неформальное приветствие. Пора делать официальным", — заявил Александр Д., доброволец, воющий в Донбассе. В то же время некоторые поддержали идею.

"Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв — "Героям слава" — не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка", — вспоминает Ярослав К., капитан из фронтовой разведке.