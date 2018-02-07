Япония заявила протест из-за учений на Курилах

Япония выразила протест России из-за начала военных учений на южных Курилах

Япония выразила России протест в связи с началом учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями", об этом сказал министр иностранных дел Таро Коно, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

"Они приведут к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией нашей страны и вызывает сожаление", — сказал министр, подчеркнув, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам.

Во вторник начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям с участием 2 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. Планируется высадка вертолетно-штурмовой группы на один из курильских островов.

В то же время Таро Коно отметил, что вопрос об учениях не затрагивался вчера на встрече заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, которая проходила в Токио и была посвящена обсуждению совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, так как информация об учениях была подтверждена уже после завершения переговоров. Кроме того, Коно дал понять, что военные учение не повлияли на планы премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Россию в мае этого года.

"Если позволят обстоятельства, то (премьер — ред.) должен планировать визит в Россию", — сказал министр.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.