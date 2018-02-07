Пентагон: США хотят повысить порог применения ядерного оружия

" [Политика ядерного] Сдерживание динамично. Оно изменяется из года в год, из десятилетия в десятилетие. Мы должны принять меры по отношению к [политике ядерного] сдерживанию в его нынешнем виде, идея заключается в том, чтобы повысить порог [применения ядерного оружия]", — отметил министр. Соединенные Штаты хотят повысить порог применения ядерного оружия в связи с политикой ядерного сдерживания. С таким утверждением на брифинге для журналистов выступил в среду глава Пентагона Джеймс Мэттис , комментируя намерения Соединенных Штатов создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.

По его словам, в ситуации с ядерным сдерживанием США "полагают, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться — в особенности одна". "И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это — сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это [политика ядерного] сдерживание", — отметил он.

Министр процитировал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера , который предостерегал США от понижения порога применения ядерного оружия.