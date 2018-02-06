Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25

На сирийской авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб, недавно отбитой у боевиков, были замечены российские военные. Об этом со ссылкой на сирийских активистов сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Источники канала сообщили о «российских подразделениях» на авиабазе, не уточнив их количество и принадлежность к тому или иному роду войск.

Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии

3 февраля в Идлибе сбили российский штурмовик Су-25, который выполнял стандартное задание по патрулированию. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Находившийся за штурвалом пилот Роман Филипов катапультировался и успел сообщить о происшествии на базу в Хмеймиме. Ему пришлось подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.

База Абу-Духур с 2015 года находилась под контролем террористов. 20 января стало известно, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданной на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры », покинули объект после ожесточенных боев с сирийской армией.