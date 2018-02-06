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Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25
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Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25 

Lenta.ru 3 часа назад
На сирийской авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб, недавно отбитой у боевиков, были замечены российские военные. Об этом со ссылкой на сирийских активистов сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
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Источники канала сообщили о «российских подразделениях» на авиабазе, не уточнив их количество и принадлежность к тому или иному роду войск.

Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии

3 февраля в Идлибе сбили российский штурмовик Су-25, который выполнял стандартное задание по патрулированию. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Находившийся за штурвалом пилот Роман Филипов катапультировался и успел сообщить о происшествии на базу в Хмеймиме. Ему пришлось подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.
База Абу-Духур с 2015 года находилась под контролем террористов. 20 января стало известно, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», покинули объект после ожесточенных боев с сирийской армией.
30 января членов ХТШ заметили с турецкими войсками, продвигающимися вглубь сирийской провинции Алеппо. За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска дойдут до Идлиба после взятия под контроль Африна, где сейчас ведется операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов.
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