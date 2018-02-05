Визит Ан-72 в Турцию связали с ситуацией вокруг Су-25

Визит российского военного самолета в Турцию связали с ситуацией вокруг Су-25

«Российский транспортный самолет Ан-72 (RF-72949) замечен на аэродроме Хатай в одноименной турецкой провинции, которая граничит с сирийской провинцией Идлиб. Большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками. Прибытие самолета именно в этот район Турции может быть связано с недавним инцидентом с Су-25СМ, сбитым в провинции Идлиб», — сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов. Военно-транспортный самолет Ан-72, принадлежащий российским ВС, замечен на аэродроме в турецкой провинции, которая граничит с контролируемой боевиками территорией Сирии, сообщают в соцсетях.

Ранее в понедельник стало известно о переговорах по возвращению в Россию тела пилота Су-25.