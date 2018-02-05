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Визит Ан-72 в Турцию связали с ситуацией вокруг Су-25
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Визит российского военного самолета в Турцию связали с ситуацией вокруг Су-25 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Военно-транспортный самолет Ан-72, принадлежащий российским ВС, замечен на аэродроме в турецкой провинции, которая граничит с контролируемой боевиками территорией Сирии, сообщают в соцсетях.
«Российский транспортный самолет Ан-72 (RF-72949) замечен на аэродроме Хатай в одноименной турецкой провинции, которая граничит с сирийской провинцией Идлиб. Большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками. Прибытие самолета именно в этот район Турции может быть связано с недавним инцидентом с Су-25СМ, сбитым в провинции Идлиб», — сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.
Ранее в понедельник стало известно о переговорах по возвращению в Россию тела пилота Су-25.
В субботу российский штурмовик Су-25, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя, сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот самолета Роман Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Погибший летчик был асом штурмовой авиации.
Ответственность за атаку признала террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Ответным ударом ликвидировали более 30 боевиков.
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