«Не наказуемо»: чем был вооружен пилот Су-25

Каким оружием погибший в Сирии летчик отбивался от террористов

Московский комсомолец » рассказал, каким оружием отбивался от террористов сбитый над Сирией российский летчик.

По словам собеседника издания, близкого к Министерству обороны России , штатным оружием майора Романа Филипова был автоматический пистолет Стечкина, а граната, которой военный подорвал себя, чтобы не попасть в плен, была «личной инициативой летчика», что «не наказуемо».

Кроме того, по данным издания, каждый пилот перед вылетом всегда берет с собой, закрепляя под креслом, так называемый «носимый аварийный запас», который содержит в том числе складной укороченный автомат Калашникова. Как рассказал изданию источник, Филипов мог просто не успеть достать автомат из запаса и воспользовался пистолетом, который всегда носится в кобуре на поясе.

3 февраля самолет Су-25 Воздушно-космических сил России был сбит в Сирии. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. СМИ опубликовали видео его последнего боя. На кадрах видны бегущие вооруженные люди в военной форме, которых останавливает взрыв. Сообщалось, что летчик подорвал себя гранатой, чтобы избежать попадания в плен боевиков.

«Это вам за пацанов», — выкрикнул он при этом.