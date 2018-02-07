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«Не наказуемо»: чем был вооружен пилот Су-25
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Каким оружием погибший в Сирии летчик отбивался от террористов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
«Московский комсомолец» рассказал, каким оружием отбивался от террористов сбитый над Сирией российский летчик.
По словам собеседника издания, близкого к Министерству обороны России, штатным оружием майора Романа Филипова был автоматический пистолет Стечкина, а граната, которой военный подорвал себя, чтобы не попасть в плен, была «личной инициативой летчика», что «не наказуемо».
Кроме того, по данным издания, каждый пилот перед вылетом всегда берет с собой, закрепляя под креслом, так называемый «носимый аварийный запас», который содержит в том числе складной укороченный автомат Калашникова. Как рассказал изданию источник, Филипов мог просто не успеть достать автомат из запаса и воспользовался пистолетом, который всегда носится в кобуре на поясе.
3 февраля самолет Су-25 Воздушно-космических сил России был сбит в Сирии. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. СМИ опубликовали видео его последнего боя. На кадрах видны бегущие вооруженные люди в военной форме, которых останавливает взрыв. Сообщалось, что летчик подорвал себя гранатой, чтобы избежать попадания в плен боевиков.
«Это вам за пацанов», — выкрикнул он при этом.
Ответственность за произошедшее взяли на себя две группировки — «Джейш ан-Насер» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).
 Ещё 57 источников 
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