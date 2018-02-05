«Показуха превыше всего!»: майор рассказал про армию Украины

«Показуха превыше всего!»: майор армии Израиля объяснил, какую армию строят на Украине по «стандартам НАТО»

Украинские генералы профнепригодны, в армии процветает распил и коррупция, а "стандарты НАТО " — всего лишь показуха. К такому выводу пришел военный эксперт, майор армии Израиля Виктор Верцнер.

"Сильнейшая армия в Европе" с "издевательским" отношением к бойцам

Верцнер на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями от общения с украинским генералитетом и посещением учений на тренировочной базе под Киевом. По его словам, генералы, с которыми он успел пообщаться, "абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы", а отношение к украинским солдатам "часто издевательское".

В армии, по мнению эксперта, царят "коррупция и распилы", а также "повсеместное кумовство". По его оценке, у украинских военных два "синдрома" — "Мы все сами знаем лучше вас" и "Сильнейшая армия в Европе".

"Показуха превыше всего!" — подчеркнул майор армии Израиля и привел в качестве примера несколько случаев. Находясь в полку спецназначения вместе с волонтерами, замминистра и американским военным атташе, где "водка рекой", он узнал, что разносолы несут на стол гостям связистки в вышиванках.

"Велосипед с квадратными колесами"

"Может быть пришло время опомниться а не изобретать велосипед с квадратными колесами? Даже если этот велик очень красиво выглядит по ТВ, он не поедет", — подчеркнул эксперт, резюмируя увиденное. На тренировочной базе под Киевом Верцнер увидел, что -7 градусах срочники голыми руками моют вагонку мокрыми тряпками, так как на следующий день базу должны посетить представители НАТО. А штабные учения в бригаде "по стандартам НАТО" оказались срежессированным спектаклем, так как перед каждый офицером были "листики с текстом".

Многие украинские пользователи раскритиковали майора за такую оценку ВСУ, однако, Верцнер отмечал: "Не бойся друга, который критикует, а врага, который лестно поет".