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«Показуха превыше всего!»: майор рассказал про армию Украины
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«Показуха превыше всего!»: майор армии Израиля объяснил, какую армию строят на Украине по «стандартам НАТО» 

ФБА «Экономика сегодня» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские генералы профнепригодны, в армии процветает распил и коррупция, а "стандарты НАТО" — всего лишь показуха. К такому выводу пришел военный эксперт, майор армии Израиля Виктор Верцнер.
"Сильнейшая армия в Европе" с "издевательским" отношением к бойцам
Верцнер на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями от общения с украинским генералитетом и посещением учений на тренировочной базе под Киевом. По его словам, генералы, с которыми он успел пообщаться, "абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы", а отношение к украинским солдатам "часто издевательское".
В армии, по мнению эксперта, царят "коррупция и распилы", а также "повсеместное кумовство". По его оценке, у украинских военных два "синдрома" — "Мы все сами знаем лучше вас" и "Сильнейшая армия в Европе".
"Показуха превыше всего!" — подчеркнул майор армии Израиля и привел в качестве примера несколько случаев. Находясь в полку спецназначения вместе с волонтерами, замминистра и американским военным атташе, где "водка рекой", он узнал, что разносолы несут на стол гостям связистки в вышиванках.
"Велосипед с квадратными колесами"
На тренировочной базе под Киевом Верцнер увидел, что -7 градусах срочники голыми руками моют вагонку мокрыми тряпками, так как на следующий день базу должны посетить представители НАТО. А штабные учения в бригаде "по стандартам НАТО" оказались срежессированным спектаклем, так как перед каждый офицером были "листики с текстом".
"Может быть пришло время опомниться а не изобретать велосипед с квадратными колесами? Даже если этот велик очень красиво выглядит по ТВ, он не поедет", — подчеркнул эксперт, резюмируя увиденное.
Многие украинские пользователи раскритиковали майора за такую оценку ВСУ, однако, Верцнер отмечал: "Не бойся друга, который критикует, а врага, который лестно поет".
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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