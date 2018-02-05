Советский генерал рассказал об экстрасенсорной разведке

Савин, работавший в Генштабе , заявил, что в конце 80-х годов к министру обороны обратилась с письмом «группа экстрасенсов», утверждавших, что они могут помочь военным. В итоге из них была сформирована воинская часть номер 10 003.

Перед служащими этой части поставили несколько военно-оперативных задач, в том числе по экстрасенсорной разведке и по защите от такой разведки со стороны противника.

Называвшие себя экстрасенсами люди отслеживали места залегания подлодок-ракетоносцев. «Мы подготовили для флота несколько групп, которые и сегодня там служат», — подчеркнул Савин.

Работали такие специалисты и в авиации. По словам Савина, офицеры-экстрасенсы из групп слежения могли установить даже детали состояния здоровья, личные качества и отношение к службе пилотов американских стратегических бомбардировщиков.

К служащим части номер 10 003 в 90-х обращался генерал Валерий Очиров, рассказал Савин. Тогда в Калмыкии шла война преступных группировок, но «экстрасенсы» якобы смогли за два дня вскрыть основную преступную цепь, бандиты были арестованы.

ФСО и ФСБ. Савин добавил, что подобной «секретной экстрасенсорикой» также занимались в МВД

Генерал рассказал, что сам он в детстве я трижды перенес клиническую смерть после «неудачно прооперированного аппендицита и болезней». Выздоровев, он понял, что может «проникать в мысли других людей», узнавать детали их судеб, срок жизни и причину будущей смерти.

Войсковая часть номер 10 003 (Экспертно-аналитическое управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений) с 1997-го о 2003 год работала в статусе управления Генштаба ВС РФ.