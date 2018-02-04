В США рассказали о «монструозной» российской пушке

NI рассказал о «монструозной» российской корабельной пушке

Российская 130-миллиметровая корабельная автоматическая пушка АК-130 — один из лучших современных образцов артиллерийского вооружения, пишет издание National Interest.

АК-130 позволяет делать 80 выстрелов в минуту, снаряд массой около 33 килограммов способен поразить цель на расстоянии до 23 километров. Система оснащена РЛС сопровождения цели, баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. При этом вес системы очень велик — более 100 тонн, еще около 40 тонн — масса погреба. Для сравнения, американская 127-миллиметровая одноствольная установка Mk 45 весит 45 тонн, однако, в ее погребе лишь 20 готовых к выстрелу зарядов, говорится в статье. При этом российская пушка может нести в девять раз больше снарядов.

Благодаря таким характеристикам, как скорострельность, масса снаряда и большой боекомплект, АК-130 может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от роя беспилотников. Это также означает, что она превосходно подходит для огневой поддержки сухопутных войск и представляет смертельную угрозу для любого корабля противника, оказавшегося в зоне поражения. Таким образом, крупнокалиберные морские орудия продолжают оставаться полезными и в современных условиях, отмечает автор.

История происхождения этой "монструозной" артиллерийской системы восходит к Второй Мировой войне, когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров, мешавшей эффективно использовать их против вражеской авиации. Разработки велись в пятидесятые годы, однако в 1957 году Никита Хрущев запретил создание морских пушек калибром более 76 миллиметров, напоминает автор.

Из-за этого решения крупнокалиберная артиллерия советских кораблей долгое время оставалась малоэффективной, пока, наконец, в 1967 году не началась работа над современной автоматической пушкой. Уже первые одноствольные 130-миллиметровые установки, выпущенные в 1969 году, имели много общего с АК-130. Двуствольная система, получившая это название, была принята на вооружение в 1985 году.