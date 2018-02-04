Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками 

Опубликованы кадры боя, в котором погиб пилот сбитого российского Су-25. Видео выложил Telegram-канал Directorate 4.
«Последний бой пилота Су-25СМ. Он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам», — пишет паблик.
Российский штурмовик Су-25 был сбит боевиками 3 февраля в районе села Масеран в провинции Идлиб при помощи ракеты. Этот район сейчас находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Лётчик катапультировался и погиб в бою с террористами.
В Минобороны России заявили, что по району, откуда велась стрельба по самолету, был нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара было убито более 30 боевиков.