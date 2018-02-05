«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25

«Это вам за пацанов»: стали известны последние слова погибшего пилота

Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видео последнего боя пилота сбитого в Сирии Су-25.

На кадрах видны бегущие вооруженные люди в военной форме, которых останавливает взрыв. По данным канала, российский пилот Роман Филипов подорвал себя гранатой, чтобы избежать попадания в плен боевиков.