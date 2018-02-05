«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25

Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видео последнего боя пилота сбитого в Сирии Су-25.
На кадрах видны бегущие вооруженные люди в военной форме, которых останавливает взрыв. По данным канала, российский пилот Роман Филипов подорвал себя гранатой, чтобы избежать попадания в плен боевиков.
«Это вам за пацанов», — выкрикнул он при этом.
3 февраля СМИ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что самолет Су-25 ВКС РФ был сбит в Сирии. В тот же день информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По словам представителя военного ведомства, пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле. Ответственность за произошедшее взяли на себя группировки «Джейш ан-Насер» и «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).